قوات الحكومة الليبية تسيطر على قاعدة جوية استراتيجية غربي طرابلس

سيطرت قوات الحكومة الليبية الأربعاء، على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية جنوب غربي العاصمة طرابلس، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها لدحر مليشيات خليفة حفتر.

ونقلت صفحة "بركان الغضب" على "فيسبوك" عن اللواء أسامة جويلي، قائد غرفة العمليات المشتركة قوله "قواتنا سيطرت على قاعدة الوطية الجوية في عملية عاصفة السلام".

وأضاف الجويلي، "قواتنا قبضت على عدد من عناصر الميليشيات الإرهابية".

وأوضح أن العملية العسكرية تأتي "ردا على القصف المتواصل لأحياء طرابلس، وتأديبا لميليشيات المرتزقة على نقضهم المتكرر لوقف إطلاق النار".

جدير بالذكر، أن قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، تعتبر أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات موالية لحفتر في 2014، واتخذت منها مركز قيادة العمليات الغربية، ونقطة تحشيد للقوات القادمة من الشرق، واستعملت في عمليات قصف طرابلس.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، إن قواتهم حققت تقدمات كبيرة ، أن العملية البرية بدأت بعد الانتهاء من التمهيد المدفعي.

ورغم إعلانها، السبت، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تخرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.