أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إسقاط طائرة شراعية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وقال الجيش في بيان: "جرى صباح اليوم إسقاط طائرة شراعية تابعة لمنظمة حزب الله قادمة من لبنان اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي".

وأضاف: " الطائرة الشراعية بحوزة قوات جيش الدفاع".

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مجموعة أنفاق للتسلل حفرها "حزب الله" في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

يشار إلى أن مواجهة وقعت على الحدود بين إسرائيل و"حزب الله" في سبتمبر/أيلول 2019، لدى استهداف الحزب لآلية إسرائيلية، في هجوم قال إنه جاء رداً على هجومين "إسرائيليين" استهدفا عناصره في سوريا ولبنان.