حصيلة الإصابات بـكورونا تتجاوز نصف مليون شخص حول العالم

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، مساء الخميس، ليتجاوز حاجز النصف مليون شخص.

وبحسب موقع "Worldometer" الإلكتروني المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس، فقد بلغت الإصابات حول العالم 510 آلاف و644 إصابة.

وبحسب معطيات الموقع، ما زالت الصين تتصدر الدول المتضررة مسجلة 81 ألفا و285 إصابة، تلتها إيطاليا بـ80 ألف 539 إصابة.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة مسجلة 75 ألف و665 إصابة، ثم إسبانيا بـ56 ألفا و197 إصابة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة بـ 43 ألفا و646 إصابة، ثم إيران بالمرتبة السادسة مسجلة 29 ألفا و406 إصابة. ثم فرنسا 25 ألفا و233 إصابة، وسويسرا 11 ألفا و712 إصابة.