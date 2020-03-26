فرنسا تسحب قواتها من الموصل وتسلم مواقعها للجيش العراقي

سلم التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، الخميس، قاعدة "القيارة" العسكرية جنوبي مدينة الموصل إلى السلطات العراقية، وفق ما صرح مصدر عسكري.

ويأتي تسليم قاعدة "القيارة" بعد يوم واحد من مغادرة القوات الفرنسية العراق، عقب "اتفاقات" مع حكومة بغداد (دون توضيح أسباب)، وأسبوع من تسليم التحالف قاعدة "القائم" العسكرية (غرب) إلى القوات العراقية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع العراقية، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة القيارة، انسحبت صباح الخميس، بشكل كامل منها".

وأوضح أن "جميع المتعلقات الخاصة بالمواقع التي كانت تشغلها القوات الأمريكية في القاعدة العسكرية، تسلمتها قوات الجيش العراقي بشكل رسمي".

من جهته، أعلن التحالف الدولي مغادرة المئات من جنوده الأراضي العراقية، وتسليم مقاره وقواعده إلى الجيش العراقي.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز كيغنز، عبر تويتر، إن "قيادة قوات التحالف الدولي سلمت مقراتها داخل القواعد إلى وزارة الدفاع العراقية، كما غادر مؤقتا مئات الجنود والمدربين للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا".

وأضاف كيغنز، أن "تواجد بعثات التحالف الدولي، يأتي بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش".

والأربعاء، أعلنت السلطات العراقية أن القوات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدولي، غادرت البلاد بناء على "اتفاقات" مع بغداد.

وتنشر فرنسا، العضو في التحالف، نحو 200 عسكري في العراق، بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الأركان الفرنسية.

ويأتي الإعلان العراقي بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التشيكية سحب قواتها العاملة في العراق، بسبب التهديدات الأمنية، وانتشار كورونا.

والجمعة الماضية، أعلن التحالف الدولي سحب وإعادة تمركز قواته في العراق، خوفا من تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية العراقية، الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 363، بضمنها 31 وفاة و89 حالة شفاء.