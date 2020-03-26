هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد

استهدف هجوم صاروخي فجر الخميس، المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية، إن "صاروخي كاتيوشا استهدف أحدهما محيط السفارة الأمريكية، والآخر سقط قرب بوابة مدخل مقر قيادة عمليات بغداد".

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الهجوم خلف خسائر مادية فقط وفقاً للمعلومات الأولية".

وأضاف أن "صافرات الإنذار انطلقت من السفارة الأمريكية بالتزامن مع القصف الصاروخي".

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة من بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.