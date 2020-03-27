بن زايد يجري أول اتصال معلن منذ 2011 برئيس النظام السوري

بحث ولي عهد أبوظبي محمّد بن زايد آل نهيان، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الأول.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الجانبين، وفق تغريدة نشرها بن زايد، الجمعة، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال ولي عهد أبوظبي: "بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري تداعيات انتشار فيروس كورونا وأكدت له دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية".

وأضاف: "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

ويعد الاتصال المعلن لبن زايد الأول من نوعه لمسؤول إماراتي أو عربي مع بشار الأسد منذ 2011 عام انطلاق الثورة السورية، التي تزعم الإمارات مساندتها.

ولطالما اتهمت بعض أطراف المعارضة السورية أبو ظبي بدعم نظام بشار الأسد في الخفاء وإمداده بالأموال واحتضان عدد من أقاربه ورجال أعمال مقربين منه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، بعد 7 سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 على خلفية قمع النظام للمظاهرات السلمية التي اندلعت ضده في ذلك الوقت.