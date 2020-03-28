العراق يعلن إصابة وكيل وزارة التجارة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة التجارة العراقية، السبت، إصابة الوكيل الأقدم في الوزارة، وليد الحلو، بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الوكيل الأقدم للوزارة (منصب يشير إلى الشخص الأبرز بعد الوزير) وليد الحلو، تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في أحد المستشفيات بالعاصمة بغداد".

وأضافت أن "وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوماً بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة شخّص بإصابته بفيروس كورونا".

وأشار بيان الوزارة إلى أن المريض "لم يحتك مؤخراً بوزير التجارة محمد هاشم العاني، وبقية مسؤولي الوزارة وحتى الموظفين".

ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعقيم مكتبه وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة".

والحلو، أول مسؤول عراقي رفيع يُصاب بفيروس كورونا من بين 506 إصابة في عموم البلاد بينها 43 حالة وفاة، و131 حالة تعافٍ.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والخميس، قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.