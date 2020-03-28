الوفاق الليبية ترصد 3 طائرات شحن عسكرية إماراتية تصل إلى شرقي البلاد

أعلنت الحكومة الليبية السبت، رصدها وصول ثلاث طائرات شحن عسكرية قادمة من الإمارات إلى إحدى القواعد بمدينة المرج الخاضعة لسيطرة مليشيا خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأوضح البيان أن "طائرات الشحن انطلقت من قاعدة سويحان العسكرية الجوية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ووصلت إلى قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب مدينة المرج شرقي البلاد".

وأضاف أن بيانات تسجيل الطائرات تعود لـ3 رحلات طائرات من طراز "اليوشن"، رقم "UP-I7652"، و"UP-I7646"، و"UP-I7654".

وسبق أن أعلنت القوات الحكومية رصد رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية عديدة، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر كان آخرها في 21 فبراير/ شباط الماضي.

وتأتي هذه الشحنات العسكرية في وقت تشهد فيه المعارك تصاعدا، مع استمرار مليشيات حفتر باستهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس، ما دفع قوات الوفاق لإطلاق عملية "عاصفة السلام" لردعه.

ورغم إعلانها الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.

كما تنتهك، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.