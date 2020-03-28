حركة أمل تهدد بتعليق المشاركة في الحكومة اللبنانية لرفضها عودة المغتربين

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، السبت، بتعليق مشاركة حركة "أمل"، التي يترأسها، في الحكومة، في حال بقيت الأخيرة على موقفها إزاء المغتربين اللبنانيين، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويطالب عدد من المغتربين اللبنانيين بالعودة إلى لبنان لملازمة الحجر الصحي في بلدهم، إلا أن السلطات اللبنانية ترفض استقبالهم، قبل تأمين فحص بشأن احتمال إصابتهم بالفيروس.

وقال بري، في بيان: "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر، لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء، فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

وحركة "أمل" ممثلة في حكومة حسان دياب بوزير المال، غازي وزني.

وحتى مساء السبت، أودى الفيروس بحياة 8 أشخاص وأصاب 412 آخرين بلبنان، وإجمالًا أصاب أكثر من 642 ألف شخص في 199 دولة وإقليما، توفي منهم ما يزيد على 29 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 139 ألفًا.