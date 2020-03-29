النظام السوري يعلن أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا (حكومية)، نقلا عن وزارة الصحة قولها إنها "سجلت وفاة سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعافية، تبين بعد الاختبار أنها مصابة بفيروس كورونا".

ولم يصدر عن الوكالة أي تفاصيل إضافية، أو معلومات حول المحافظة التي سُجلت فيها حالة الوفاة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 4.

وفي 22 مارس/ آذار الجاري، سجل النظام أول إصابة بالفيروس لشخص قادم من خارج سوريا.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 684 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.