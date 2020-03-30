تمرد عناصر من تنظيم داعش في سجن شمال شرق سوريا

اندلعت أعمال شغب الأحد داخل سجن في شمال غرب سوريا ويُحتجز فيه عناصر متهمون بالانتماء لتنظيم داعش في حين تمكن عدد من السجناء من الفرار، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر محلية.

وأكد حدوث التمرد مصدر أمني في ما يعرف باسم "قوات سوريا الديموقراطية" التي تُدير سجن غويران في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه إن سجناء من داعش تمردوا داخل السجن.

وأضاف أن بعضهم خرجوا "إلى ساحة السجن"، مشيراً إلى أن "هناك حالة استنفار أمني".

وتحدث عن "فرار عدد من الدواعش من السجن"، مؤكداً أن "عمليات البحث عنهم مستمرة".

ولفت المصدر الأمني إلى أن "طائرات التحالف الدولي تجول فوق السجن والمنطقة".

من جهته، قال المتحدّث باسم التحالف الدولي الكولونيل مايلز كاغنز إن "التحالف يُساعد في المراقبة الجوية خلال إخماد التمرد" في السجن.

وأوضح لفرانس برس أن "عناصر من رتب متدنّية في التنظيم" معتقلون داخل هذا السجن.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة أفراد على الأقل فرّوا من السجن.

وأضاف ان عناصر في التنظيم هم من قاموا بالتمرّد، لافتاً إلى أن عملية البحث عنهم جارية.

وكتب المتحدث باسم قسد "قام السجناء بتكسير الجدران الداخلية للسجن وخلعوا الأبواب الداخلية".

وتابع "الوضع متوتر داخل السجن، وقوات مكافحة الإرهاب تحاول السيطرة على الوضع. أرسلنا المزيد من التعزيزات وقوات مكافحة الإرهاب إلى السجن".

وبحسب المرصد، يضمّ السجن "أكثر من 5 آلاف عنصر من جنسيات مختلفة" متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش.