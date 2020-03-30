نتنياهو يجري فحصاً لفيروس كورونا بعد ثبوت إصابة إحدى مستشاريه

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة مستشارة له بالفيروس.



وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية "13"، الاثنين، أن نتنياهو سيخضع للفحص دون تحديد موعد.



وكانت القناة قد أشارت إلى تشخيص إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها بها.



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن بالوش التقت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.



ولكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو "حافظ على مسافة" أثناء اللقاءات، في إشارة إلى تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بالحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص.



وليس من الواضح، إذا ما كان الكشف عن هذه الإصابة سيؤدي إلى وضع نتنياهو ووزراء ومسؤولين في مكتبه، في الحجر الصحي.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "سنتبع تعليمات وزارة الصحة".



وكان نتنياهو قد أجرى قبل أسبوعين فحص فيروس كورونا، وكانت نتيجته سلبية.



ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.



وإجمالًا، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.