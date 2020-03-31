اتصالات بين الحوثيين والسعوديين لخفض التصعيد العسكري

كشفت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم، عن إجراء اتصالات مع السعودية لاحتواء التصعيد العسكري بين الطرفين الذي زادت وتيرته خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الإعلام في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، ضيف الله الشامي لقناة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضح الشامي أن "هناك اتصالات بين جماعته والسعودية، تتم عبر وسطاء لاحتواء التصعيد".

وأضاف: "نمد يدنا لسلام شامل يضع حلولا كاملة غير مجتزأة".

بدوره، أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن بلاده لا تنوي التصعيد مع الحوثيين، مؤكداً في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المملكة تجري محادثات يومية مع الجماعة لإنهاء الحرب.

وأوضح آل جابر أن "عملية التحالف الأخيرة في صنعاء كانت ردا على التصعيد الحوثي".

تأتي تصريحات الشامي وآل جابر، غداة تنفيذ التحالف السعودي الإماراتي سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء.

وتحدثت جماعة الحوثي، الاثنين، أن الغارات الجوية على صنعاء أسفرت عن مقتل مربي خيول وجرح شخصين آخرين، إضافة إلى نفوق عشرات الخيول العربية الأصيلة.

والأحد، أعلن التحالف اعتراضه صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون مساء السبت، على مدينتي الرياض وجازان، فيما أعلن الحوثيون تنفيذهم "أكبر عملية عسكرية في العمق السعودي خلال العام 2020 بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الرياض وجازان ونجران وعسير".

وفي ساعة متأخرة مساء الاثنين، جدد الاتحاد الأوروبي مناشدته إلى الأطراف اليمنية بوقف تصعيد الأعمال العدائية من أجل التركيز على مواجهة جائحة "كورونا"، معبرا عن قلقه البالغ من التطورات العسكرية الأخيرة.

ولم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى الثلاثاء، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد تدهورا حادا في الخدمات الصحية، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.