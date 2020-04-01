عالم الطباعة والنشر في تركيا يشهد إصدار أكثر من 61 ألف كتاب في 2019

تم في تركيا نشر 61 ألفا و512 كتابا جديدا خلال العام الماضي.

جاء ذلك في معطيات صدرت عن هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء.

ووفقا للمعطيات، شهدت تركيا خلال العام الماضي نشر 61 ألفا و512 كتابا مطبوعا، إلى جانب 415 كتاب إلكتروني بأنظمة DVD, VCD, CD.

كما نشرت تركيا العام المنصرم، 6 آلاف و72 كتابا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، و186 كتابا صوتيا عبر نظام التسجيل على الكاسيت.

وبحسب المحتوى والمضمون، 28.3 بالمئة من الكتب الإلكترونية مخصصة للتعليم، و18.2 بالمئة أدبية للكبار، و16.7 بالمئة كتب أكاديمية، و16.3 بالمئة ثقافية، و15.1 بالمئة مخصصة للأطفال والفتيان.

وأوضحت معطيات هيئة الإحصاء أن 90 بالمئة من الكتب الإلكترونية هي باللغة التركية و6.6 بالمئة باللغة الإنكليزية و3.4 بالمئة بلغات أخرى متنوعة.