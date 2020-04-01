240 مليون يورو.. منحة أوروبية للاجئين في الشرق الأوسط

صادق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على حزمة مساعدات لدعم لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق والأردن ولبنان بقيمة تبلغ حوالي 240 مليون يورو.

جاء ذلك في تصريح للممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وأوضحا أن الاتحاد صادق على حزم دعم للبلدان التي تستضيف السوريين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيقدم الاتحاد 100 مليون يورو للبنان من أجل تأسيس نظام ضمان اجتماعي مستدام للسكان المحليين واللاجئين السوريين.

كما سيقدم 57.5 مليون يورو أخرى لتعزيز نظام التعليم العام وتوفير فرص أفضل للأطفال السوريين، فيما 10.5 مليون يورو إلى نظام حماية الطفل في لبنان.

وسيمنح الاتحاد للأردن مبلغ 27.5 مليون يورو لتدريب اللاجئين السوريين في المخيمات، و22 مليون يورو لتقوية نظام الصحة العامة و11 مليون يورو لدعم اللاجئات.

وسيقدم للعراق مبلغ 10 ملايين يورو لتحسين ظروف معيشة وإقامة اللاجئين.