السلطات السعودية تفرض منع التجول في مكة والمدينة لمكافحة تفشي فيروس كورونا

قررت السلطات السعودية، الخميس، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية (لم تسمه).

وأوضح المصدر، أنه تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدى 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر.

وأضاف أن منع التجول لا يشمل دخول وخروج الفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص.

وتابع المصدر، أنه سيسمح "في أضيق نطاق لسكان المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا".

كما تم منع ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بالمدينتين، عدا الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية، وفق المصدر نفسه.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين، اعتماد خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة، وتوصيلها إلى المنازل.

يشار أن ضحايا كورونا في المملكة بلغت 1885 إصابة، بينها 21 وفاة، وفق ما نقلته "واس" عن وزارة الصحة.