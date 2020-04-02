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الكويت تقترح على دول الخليج إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 02.04.2020 14:03
آخر تحديث في 02.04.2020 14:41
الكويت تقترح على دول الخليج إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة

قالت الكويت اليوم الخميس إنها تقترح إنشاء "شبكة أمن غذائي" موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.

وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان صحفي إن الاقتراح قدمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي الذي تم اليوم عبر "الاتصال المرئي" وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.

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