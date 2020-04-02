مقتل مدنيين اثنين في قصف لمليشيات حفتر على مطار معيتيقة

قتل مدنيان في قصف نفذته ميليشيات خليفة حفتر، استهدف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس بعدة صواريخ.

وبحسب ما أوردته الخميس، صفحة عملية بركان الغضب على موقع "فيسبوك"، فإن الاستهداف تسبب أيضا بإصابة شخص آخر وبأضرار واسعة في منازل المواطنين.

ومساء الأربعاء، أفاد إعلام ليبي محلي، بأن ميليشيات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بعدة صواريخ، دون تفاصيل.

ويعد مطار معيتيقة الدولي أحد أبرز الأماكن المستهدفة من جانب حفتر، بحسب بيانات سابقة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس/آذار الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.