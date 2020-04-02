نتنياهو ورئيس الموساد يخضعان للحجر الصحي خشية الإصابة بفيروس كورونا

دخل رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين، الخميس إلى الحجر الصحي، بعد مخالطته وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن كوهين، دخل إلى الحجر الصحي، بسبب لقاءاته مع وزير الصحي الإسرائيلي وخشية أن يكون قد التقط الفيروس.



وأضافت إن الإجراء ذاته تم تطبيقه على مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار-سيمان توف، الذي دخل إلى الحجر الصحي.

وكذلك، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى الحجر الصحي، بعد مخالطته لوزير الصحة أيضاً.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "دخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء القادم، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا، وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة".



وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت فجرا الخميس، إلى إصابة وزير الصحة ليتسمان وزوجته، بفيروس كورونا.



وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، وفاة 5 إسرائيليين بفيروس كورونا ما رفع عدد الوفيات إلى 31؛ وقالت إن عدد المصابين ارتفع إلى 6211 بينهم 107 في حالة صحية صعبة.