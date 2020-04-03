الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزير القدس الفلسطيني

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في بلدة الصوانة بالمدينة.

وقال مكتب الوزير الفلسطيني في تصريح: "داهمت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي قبل اعتقاله بوحشية".

وأضاف: "حاصرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال منزل وزير شؤون القدس في بلدة الصوانة ثم كسروا الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، مستخدمين الكلاب بما في ذلك داخل منزل الوزير ومصادرة مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيقل".

وتابع مكتب الوزير الفلسطيني "عاثت قوات الاحتلال فسادا في المنزل قبل اعتقال الوزير بوحشية واقتادته إلى مركز للتحقيق".

ولفت إلى أنه "لم تفصح قوات الاحتلال عن سبب هذا الاعتداء الوحشي والاعتقال".

وهذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها الشرطة الإسرائيلية وزير شؤون القدس الهدمي فضلا عن التحقيق معه لأكثر من مرة.

ورجح مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني أن يكون للاعتقال علاقة بمحاولة مساعدة الفلسطينيين في مدينة القدس على منع انتشار فيروس كورونا بالمدينة المحتلة.

واحتلت إسرائيل لقدس الشرقية في العام 1967.