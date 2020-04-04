الزرفي يقدم برنامجه الحكومي للبرلمان ويطلب جلسة لمنح الثقة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، السبت، إنه قدم برنامجه إلى البرلمان مرفقا بطلب لتحديد جلسة خاصة للنظر في منح الثقة لتشكيلته الحكومية.

وأوضح الزرفي في مؤتمر صحفي، أنه قدم برنامجه الحكومي إلى البرلمان للاطلاع عليه، مبيناً أنه "يتكون من ثلاثة محاور هي الاقتصاد، والانتخابات والتظاهرات، والعلاقات الخارجية".

وأضاف أن "التعامل مع دول المنطقة والعالم سيعتمد على الاقتصاد، ولن أسمح بأن تبنى العلاقات على الصراعات".

وذكر الزرفي أن "العراق يمر بكارثة، وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل الرواتب" جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط بفعل أزمة كورونا.

وبخصوص ملف التظاهرات المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، قال الزرفي إنه "أهم محاور المنهاج الحكومي المقبل".

ولفت إلى أن "الحكومة ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها عام واحد".

وبشأن التشكيلة الوزارية، قال: "أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق، وانتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي والتشكيلة".

وأوضح أن "الكابينة الحكومية لن تكون بعيدة عن أنظار الكتل السياسية، ليس في مجال الاختيار وإنما التشاور وعدم فرض الارادات".

وبشأن الصراع الأمريكي - الإيراني على الأراضي العراقية، قال الزرفي: "تحدثت مع التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع الإقليمي والدولي".

وفي 16 مارس/آذار، كلّف الرئيس برهم صالح، الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية.

والزرفي، قيادي في "تحالف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات الدولية في الشأن العراقي، من ضمنها التدخلات الإيرانية.