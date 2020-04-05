احترازاً من "كورونا".. العراق يفرج عن دفعة جديدة من السجناء

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، الإفراج عن 420 متهماً ومحكوماً من السجون، ضمن الإجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا" بين الموقوفين.

وقال المجلس في بيان، إن "محكمتي التحقيق والجنح في محافظة النجف (جنوب) أخلتا سبيل 409 متهمين بدعاوى مختلفة، بناء على كفالة".

وأضاف أن محكمة جنح النجف أخلت أيضاً سبيل 11 محكوماً بتهم مختلفة، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي للحد من تفشي فيروس "كورونا" بين الموقوفين.

ومنذ الأسبوع الماضي، أفرج العراق عن مئات المتهمين والمحكومين بينهم متهمون بـ"الإرهاب" للوقاية من تفشي "كورونا".

وشمل ذلك 608 أشخاص في بغداد، و157 في البصرة، و50 آخرين في نينوى بينهم متهمون بـ"الإرهاب" لعدم كفاية الأدلة.

وحتى صباح الأحد، سجل العراق 902 إصابة بفيروس "كورونا" بينها 57 وفاة و259 حالة تعافٍ.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.