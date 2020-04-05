بعد اعتقال وزير شؤون القدس.. إسرائيل تعتقل محافظ القدس

اعتقلت قوات إسرائيلية، صباح الأحد، عدنان غيث، محافظ القدس، التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، من منزله، في بلدة سلوان، المحاذية للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر مقطع مصور، نشره مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي)، قوات إسرائيلية، وهي تعتقل غيث من منزله.

وأفاد شهود عيان بأنّ عشرات من عناصر المخابرات الإسرائيلية، اقتحمت المنزل واعتقلت غيث، دون معرفة سبب الاعتقال.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت غيث، وأخضعته للتحقيق عدة مرات، في الأشهر الأخيرة.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية بيان، بشأن أسباب اعتقال غيث.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت يوم الجمعة الماضي، وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه.