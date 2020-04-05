لاجئ سوري في لبنان يحرق نفسه بسبب تردي أوضاعه المعيشية





لقي لاجئ سوري مصرعه، الأحد، متأثرا بحروق أصيب بها بعد أن أضرم النار في نفسه، في بلدة "تلعبايا"، بمحافظة البقاع، وسط لبنان.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "المدعو بسام الحلاق توفي متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة".



وذكرت أن "تردي الأوضاع المعيشية للحلاق، كانت السبب وراء إضرام النار في نفسه".



وأشارت الوكالة، أن محافظ البقاع كمال أبو جودة، يتابع القضية، مع الجهات المعنية للاطلاع على حالة عائلة المتوفى الاجتماعية، ومحاولة تأمين المساعدة لها.



وأفاد شهود عيان، أن اللاجئ السوري يبلغ من العمر 52 عاما، وأحرق نفسه بمادة البنزين.



وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قد أجرت دراسة نهاية عام 2019، تبيّن فيها أنّ 73 % من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر بأقلّ من 3.8 دولارات في اليوم الواحد، و55 % منهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع أي بـِ 2.9 دولار في اليوم الواحد.



ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين لدى "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية).

فيما تقدّر الحكومة أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.



وصعّدت الحكومة اللبنانية مؤخرا من خطابها المطالب بعودة اللاجئين السوريين لبلادهم.