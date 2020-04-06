ألغام "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي تقتل 8 مدنيين بمحيط عين العرب

تسببت الألغام التي زرعتها تنظيم "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابي في محيط مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا بمقتل 8 مدنيين بينهم أطفال خلال شهر.

وأفادت مصادر محلية، أن "التنظيم كثف عملية زرع الألغام في محيط عين العرب بعد عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي".

وأوضحت أن "الأراضي التي زرعها التنظيم بالألغام قريبة من المناطق السكنية، وهو ما أسفر انفجارها عن إصابة عدد كبير من المدنيين، قتل منهم 8 على الأقل من بينهم أطفال".

وأشارت إلى أن "التنظيم الإرهابي زرع الألغام بمحيط بلدة الشيوخ جنوبي عين العرب، وعلى طول ضفة نهر الفرات غربها، و في القرى والبلدات شرقي المدينة الواقعة بمحاذاة المناطق التي تم تحريرها ضمن عملية نبع السلام".

وأضافت أن "التنظيم يواصل زرع الألغام على الحدود مع تركيا شمالي المدينة".

وسيطر "ي ب ك" على مدينة عين العرب عام 2012 بعد انسحاب النظام السوري منها، وفي عام 2014 سيطر داعش على معظم المدينة، لتستعيدها المنظمة مجدداً عام 2015 بدعم من التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.