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السعودية تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا والإمارات تسجل وفاة واحدة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.04.2020 18:14
آخر تحديث في 07.04.2020 02:43
السعودية تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا والإمارات تسجل وفاة واحدة

سجلت السعودية والإمارات، الاثنين، 5 وفيات و415 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.

في الرياض، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 38، وفق الوكالة الرسمية (واس).

كما ذكرت الوزارة أنها "سجلت 138 إصابة جديدة لتصبح الحصيلة 2523، بينها 551 متعافيا".

وفي أبوظبي، أفادت السلطات الإماراتية بتسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من جنسية آسيوية، ليرتفع الإجمالي إلى 9.

وقال بيان لوزارة الصحة إنه "تم تسجيل 277 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، ليبلغ الإجمالي 2076، بينها 167 متعافيا".

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و287 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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