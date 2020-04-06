صواريخ كاتيوشا تستهدف شركة أمريكية في البصرة

قال مصدر عسكري عراقي، الاثنين، إن صواريخ كاتيوشا سقطت عند مقر شركة أمريكية بالبصرة جنوبي البلاد.

وأوضح مصدر في الجيش العراقي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه أن "5 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب الحقول النفطية في البرجسية وهي ناحية قريبة من قضاء الزبير جنوب محافظة البصرة جنوبي العراق".

وأضاف المصدر، أن "الصواريخ حاولت استهداف شركة هاليبرتون الأمريكية التي تعمل في الحقول النفطية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمقر الشركة، دون وقوع خسائر بشرية".

وتتعرض مقرات شركات أمريكية وأجنبية عاملة بالنفط في البصرة، بين الحين والآخر إلى قصف بصواريخ ما يؤدي إلى خسائر مادية.