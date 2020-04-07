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اليمن.. قوات مدعومة إماراتيا تحتجز تعزيزات سعودية للقوات الحكومية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.04.2020 14:05
آخر تحديث في 07.04.2020 14:07
اليمن.. قوات مدعومة إماراتيا تحتجز تعزيزات سعودية للقوات الحكومية

احتجزت قوات يمنية مدعومة إماراتيا، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية سعودية كانت في طريقها إلى القوات الحكومية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري حكومي للأناضول، أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اعترضت تعزيزات عسكرية سعودية في منطقة "العسكرية" بمديرية "يافع" التابعة لمحافظة لحج (جنوب) واحتجزتها.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن التعزيزات كانت في طريقها لدعم القوات الحكومية التي تخوض معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين بمحافظة البيضاء.

وأوضح أن التعزيزات تضم "12 عربة جيب مصفح وعربتي شاص عادي، وعربتي دينا جوانب، إضافة إلى قاطرة".

وتشهد البيضاء معارك عنيفة، ازدادت ضراوتها إثر هجوم واسع شنته مؤخرا القوات الحكومية على مواقع الحوثيين في عدد من مديريات المحافظة.

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