مقتل قائد بقوات حفتر في سرت الليبية إثر غارة حكومية

أعلنت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، مقتل أحد قادتها، متأثراً بجراح أصيب بها جراء غارة جوية نفذتها القوات الحكومية في مدينة سرت الليبية قبل أسبوع.

ونعت "الكتيبة 604" التابعة للمليشيا، التي تتخذ من مدينة سرت مقرا لها، القيادي مفتاح البقار، عبر صفحتها على "فيسبوك".

من جهته، قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في تصريح مقتضب للأناضول، إن البقار، أحد قياديي "كتيبة 604" التابعة لمليشيا حفتر، ويعتبر آمر محور "الوشكة"، غرب سرت.

وكانت القوات الحكومية، قد أعلنت في 29 مارس/ آذار الماضي، استهداف منطقة الوشكة بضربات جوية، أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت سالم درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، و8 من عناصرهم.

ويعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات حفتر، الحكومة على الشرعية والسلطة.

ورغم إعلانها، في 21 مارس الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق" عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 من الشهر نفسه.