نتنياهو يدعو لـحوار فوري عبر وسطاء بشأن الإسرائيليين الأسرى بغزة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء، حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة".

وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب: "إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي، والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بنّاء من أجل استعادة القتلى والمفقودين، وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل، استعدادها للحوار حول الإسرائيليين المفقودين في غزة.

وكانت إسرائيل قد قالت إن حركة "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

وتصر حركة "حماس" على عدم إعطاء أي معلومات حول الإسرائيليين، إلا بعد أن تفرج إسرائيل عن أسرى محررين، أعادت إسرائيل اعتقالهم، بعد أن أفرجت عنهم خلال صفقة تبادل أسرى، جرت عام 2010

وكان يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، في قطاع غزة، قد أعلن في لقاءٍ متلفز عرضته فضائية الأقصى المحلية، مساء الخميس الماضي، استعداد حركته تقديم "مقابل جزئي" لإسرائيل، لتفرج عن أسرى فلسطينيين.

وقال السنوار "هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل ذي طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين (المرضى والنساء وكبار السن) من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلا جزئيا".