تحييد إرهابي مطلوب في عملية تركية شمالي العراق

تمكّن الجيش التركي في عملية نوعية مشتركة مع جهاز الاستخبارات، من تحييد الإرهابي "فاضل أكينجي" مسؤول منظمة "بي كا كا" في منطقة "الزاب" شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية، إن "أكينجي" الملقب بـ"زينار"، هو إرهابي مدرج في القائمة الزرقاء للمطلوبين.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي انضم لصفوف المنظمة الانفصالية عام 1999، وأصدر تعليمات لتنفيذ العديد من الأنشطة الإجرامية لاسيما قطع الطرق، والخطف، وزرع الألغام في منطقة "تشكورجا" بولاية "هكاري" (جنوب شرق) بين 2012-2016.

وبحسب تفاصيل العملية، تبين أن "أكينجي" لديه ميول مثلية شاذة والتقى كثيرا بشقيق "فهمي أتالاي" المسؤول في بالمنظمة.

ورصدت الاستخبارات تحركات شقيق "أتالاي" الذي يشغّل مخبزا، وفي غضون بضعة أسابيع تمكنت من تحييده.

من ناحية أخرى، أشار محللون أمنيون، استنادا إلى إفادات الهاربين من صفوف المنظمة، إلى تصاعد المثلية الجنسية في صفوفها، وأن مسؤوليها يحاولون التستر على شكاوى الاغتصاب.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.