غوتيريش يدين "بشدة" قصف قوات حفتر مستشفى في طرابلس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بشدة"، القصف الذي استهدف مستشفى في العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام بشأن ليبيا ستيفان دوجاريك، صباح الأربعاء، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

كما أدان غوتيريش، استمرار الهجمات على العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمنشآت الطبية، خاصة في الوقت الذي تكون فيه هذه الحالات حاسمة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال الأمين العام إن "العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمرافق الطبية محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، والهجمات عليهم قد تشكل جرائم حرب".

وجدد غوتيريش الدعوة إلى وقف لإطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية وشركائها من تكريس كل طاقاتهم لوقف انتشار الفيروس، حسب البيان ذاته.

وتعد هذه ثاني إدانة أممية، إذ اعتبرت الأمم المتحدة، استهداف المستشفى المخصص لعلاج مصابي كورونا جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بصواريخ مليشيا خليفة حفتر بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال المنسق الأممي للمساعدات الإنسانية بليبيا يعقوب الحلو، في بيان الثلاثاء، إن 27 مؤسسة صحية تضررت بدرجات متفاوتة جراء المعارك، في مارس/آذار الماضي، و14 منها تم إغلاقها بشكل كامل جراء ذلك، و23 مؤسسة صحية تواجه خطر الإغلاق جراء المعارك.

والإثنين، قصفت مليشيا حفتر "مستشفى الخضراء العام" المخصص لعلاج مصابي كورونا البالغ عددهم 19، في منطقة "أبو سليم" جنوبي طرابلس، وعاودت استهدافه الثلاثاء، حسب بيان لقوات حكومة "الوفاق".

وتسبب القصف بأضرار بمبنى المستشفى، وتهشيم شبابيك قسم العناية والولادة ومرافقه الأخرى، كما أثار حالة من الهلع والخوف بصفوف المرضى والطواقم الطبية، بحسب "بلدية أبوسليم"، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".