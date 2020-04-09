العراق.. اعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة وتكليف رئيس المخابرات بالمهمة

اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، الخميس، عن تشكيل الحكومة المقبلة، على خلفية عدم تمكنه من الحصول على دعم القوى السياسية.

وقال الزرفي في مؤتمر صحفي ببغداد: "أشعر بالأسف لما آل اليه التكليف وسط كل الدعم الذي تكلل به من جموع الخيرين".

وأضاف "أقدم اعتذاري أولا لكل من وضع ثقته بنا منتظرا منا تحقيق ما يصبو إليه الجميع".

وأوضح الزرفي "حرصت على المضي قدما في تنفيذ مهمة التكليف المنوطة بي بشرف كبير ومسؤولية عالية، واضعا أمامي هدفا أساسيا مقدسا هو إنقاذ العراق، وعودته لمساره الصحيح بلدا مستقرا ومؤثرا في محيطه العربي والإسلامي والعالمي".

وأردف: "اعتذاري عن الاستمرار بالتكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا".

ولفت إلى أن "عدم نجاح تجربة التكليف لأسباب داخلية وخارجية، لن تمنعني من المضي في خدمة الشعب عبر موقعي النيابي الحالي".

وعقب ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الخميس تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة،

فيما عرف عن الكاظمي الذي نال قبل تكليفه موافقة غالبية الأحزاب السياسية، قربه من الأميركيين، قبل أن يعيد ترتيب علاقاته في الأسابيع الأخيرة مع طهران، العدو اللدود لواشنطن في العراق.