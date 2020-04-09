صحيفة أمريكية تكشف إصابة المئات من العائلة الملكية السعودية بفيروس كورونا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن 150 من أفراد العائلة الملكية في السعودية تقريباً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم فيصل بن بندر بن عبد العزيز (77 عاما) حاكم الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر معلوماتها طبيبان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي يتولى علاج أفراد العائلة الملكية بالعاصمة الرياض، وكذلك مصدران آخران من داخل العائلة نفسها، لم تفصح عنهم جميعًا.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أنه يتم تجهيز نحو 500 سرير بالمستشفى المذكور، تحضيرا لاحتمالية استقبال أفراد العائلة الملكية وأشخاصا مقربين منهم.

وقالت الصحيفة إنها تلقت نسخة من الرسالة الداخلية لكوادر المستشفى، جاء فيها أن هناك توجيهات بالتحضير لاستقبال شخصيات كبيرة من كافة أنحاء المملكة.

وأضافت الرسالة: "لا نعلم عدد الحالات التي سنستقبلها لكننا على أهبة الاستعداد"، مشيرة إلى أن هناك توجيهات بنقل الحالات المزمنة من المستشفى بأسرع ما يمكن وتقديم العلاج المصابين في أي مكان آخر، وذلك لفسح المجال أمام استقبال أفراد من العائلة الملكية.

الطبيبان ذكرا للصحيفة أن آلاف الأمراء داخل العائلة سافروا كثيرًا خلال الآونة الأخيرة لأوروبا، ومن الممكن أنهم أصيبوا بالفيروس هناك.

ونقلت الصحيفة أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عامًا)، عزل نفسه في قصر على جزيرة في البحر الأحمر، بالقرب من مدينة جدة في حين انتقل ولي عهده، محمد بن سلمان، مع عدد من الوزراء، إلى موقع بعيد على الساحل نفسه، إلى حيث وعد ببناء مدينة نيوم مستقبلًا.

وأشارت الصحيفة كذلك أن إصابة عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة بالفيروس، كانت هي الدافع وراء اتخاذ السلطات السعودية العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية السريعة مثل غلق الحدود الجوية والبرية، وحظر التجوال على مدار اليوم بالعديد من المناطق، وتعليق رحلات العمر، وصلوات الجماعة بالمساجد.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت السعودية 41 وفاة بالفيروس، فضلا عن 2795 إصابة.