قوات الوفاق تقصف تمركزات لمليشيا حفتر بقاعدة "الوطية" غربي ليبيا

أعلنت قوات الحكومة الليبية، مساء الخميس، قصف تمركزات لمليشيات خليفة حفتر، في "قاعدة الوطية الجوية" غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان لـ"محمد قنونو"، الناطق باسم قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على "فيسبوك".

و"الوطية الجوية"، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة ممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، سيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

وأضاف قنونو أن ضربة جوية استهدفت شاحنة تحمل معدات لوجستية وذخائر لإمداد مليشيا حفتر، في بوابة "وادي دينار" بمدينة بني وليد (شمال غرب) قبل وصولها مدينة ترهونة جنوبي العاصمة.

وفي وقت سابق الخميس، حث المجلس الأعلى للدولة الليبي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، على الإسراع في اتخاذ اللازم لدعم المجهود الحربي، لكسر عدوان مليشيا خليفة حفتر وحسم المعركة العسكرية في أقرب وقت.

ورغم إعلان مليشيات حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق مؤخرا انطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر.