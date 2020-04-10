بوتين يفخر بالخبرة التي اكتسبتها روسيا عسكرياً في سوريا

صرح الرئيس الروسي بأن روسيا اكتسبت خبرة كبيرة باستخدام أسلحتها الجديدة في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فلاديمير بوتين، الخميس، في اجتماع لجنة التعاون العسكري- الفني مع الدول الأجنبية، تطرق خلالها إلى أنشطة العام الماضي للصناعات الدفاعية لبلاده.

وأكد أن المنافسة الدولية قوية للغاية في مجال التعاون العسكري- الفني، مبينًا أن بلاده حققت نجاحًا العام الماضي رغم الظروف الصعبة وضغوط المنافسين.

وأشار إلى أن روسيا تجاوزت الأهداف المحددة لعام 2019 بهذا المجال بنسبة 2 بالمئة.

وأضاف: "شحنّا للخارج معدات عسكرية بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، ولدينا طلبات بأكثر من 55 مليار دولار حاليًا، فلدينا تعاون مع قرابة 100 بلد".

ولفت بوتين إلى أن قوات بلاده جربت الأسلحة الجديدة في سوريا.

وقال بهذا الخصوص: "حصلنا على خبرة في استخدام الأسلحة الجديدة في سوريا، فالتجربة الناجحة التي اكتسبناها في استخدام الأسلحة الجديدة التي أثبتت فعاليتها في سوريا خلال الحرب، هي في صالحنا".