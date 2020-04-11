الجيش الأمريكي يفعل منظومة باتريوت في قاعدتين له في العراق

كشف مصدر عسكري عراقي، السبت، أن الجيش الأمريكي قام بتفعيل منظومة "باتريوت" الدفاعية في قاعدتين عسكريتين غربي وشمالي العراق.

وأضاف المصدر وهو ضابط في وزارة الدفاع، للأناضول طالبًا عدم نشر اسمه، أن منظومة "باتريوت" التابعة للجيش الأمريكي تم تفعليها في قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار وقاعدة "الحرير" في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد.

وأوضح المصدر أن أنظمة أخرى من المقرر أن يتم نشرها لاحقا في "قاعدة بلد الجوية" بمحافظة صلاح الدين (شمال)، و"قاعدة التاجي" شمالي بغداد.

ويتزامن تفعيل منظومة باتريوت مع اتفاق عراقي أمريكي على عقد مفاوضات رسمية يومي 10 و11 يونيو/ حزيران المقبل، لبحث الوجود العسكري الأمريكي ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

في السياق، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية السبت، أن تفعيل أنظمة باتريوت في العراق، يأتي لحماية القوات الأمريكية داخل القواعد التي تعرضت لهجمات سابقة.

ويأتي هذا التطور في ظل تنفيذ قوات التحالف منذ أسابيع، عمليات إخلاء لعدد من قواعدها في العراق، وإعادة التمركز بأقل عدد من القوات لتأمين حمايتها من هجمات محتملة من مليشيات حليفة لإيران، على خلفية انتشار فيروس كورونا، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وتصاعدت نبرة العداء للوجود الأمريكي في العراق بين القوى الشيعية وخاصة بين فصائل مقربة من إيران، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وعقب الهجوم بيومين، صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وانسحبت قوات التحالف الدولي حتى الآن من 6 قواعد ومواقع عسكرية في محافظة الأنبار(غرب)، ونينوى وكركوك (شمال)، وبغداد.