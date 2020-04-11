واشنطن ترصد مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن رجل حزب الله في العراق

رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، مقابل اي معلومات عن ممثل حزب الله في العراق، محمد الكوثراني، المقرب من قائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، ذكرت فيه أن الكوثراني، هو أحد أبرز قادة حزب الله والمسؤول عن الشبكة المالية للتنظيم.

وأشارت الوزارة إلى أن الكوثراني يدير وحدات تابعة للحزب في العراق، وأقام علاقات مع تنظيمات إيرانية بعد مقتل قاسم سليماني في وقت سابق العام الماضي.

وأضافت أنه "يعمل على تسهيل عمل الجماعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية، والتي قمعت الاحتجاجات بالعنف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع".

كما أشارت إلى أنها تعرض المكافأة مقابل معلومات عن أنشطة الكوثراني وشبكات مرتبطة به وأعوانه في إطار الجهود للقضاء على الآليات المالية لحزب الله.

وأدرجت الولايات المتحدة الكوثراني على قائمة "الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص"، عام 2013، متهمة إياه بتمويل الجماعات المسلحة في العراق والمساعدة في نقل المقاتلين العراقيين إلى سوريا لدعم قوات نظام بشار الأسد.