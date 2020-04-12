تركمان العراق يطالبون بحماية مناطقهم من هجمات "داعش"

طالب الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، الأحد، الحكومة الاتحادية بتعزيز الملف الأمني لمناطقهم، بعد تعرضها لهجمات متواصلة من قبل مسلحي تنظيم "داعش".

وقال الأمين العام للاتحاد جاسم محمد جعفر في تصريح لـ"الأناضول"، إن "مناطق التركمان في قضاء طوزخرماتو وناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين (شمال)، تتعرض لهجمات متواصلة من مسلحي داعش".

وأضاف أن "آخر الهجمات كان الخميس الماضي وتسببت بمقتل 3 عناصر من الحشد التركماني"..

ومساء الخميس، شنّ "داعش" هجوما بقذائف صاروخية على حواجز أمنية للحشد التركماني (يتبع هيئة الحشد الشعبي) ضمن قضاء طوزخرماتو غربي محافظة صلاح الدين، أعقبه هجوم مسلح، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الحشد وإصابة 4 آخرين.

وأوضح جعفر أنه "تم رصد عودة خلايا تنظيم داعش إلى القرى القريبة من مناطق التركمان خصوصا في سلسلة جبال حمرين الخالية من قوات الأمن"، مشيراً إلى أن "ذلك يشكل تهديداً على حياة المدنيين".

ودعا جعفر الحكومة الاتحادية إلى "تعزيز الملف الأمني في المناطق التركمانية".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.