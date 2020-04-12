قوات حكومة "الوفاق" تستعيد السيطرة على منطقة "أبو قرين" شرق طرابلس

تمكنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، من بسط سيطرتها على منطقة أبو قرين (200 كلم شرق العاصمة طرابلس) بعدما سيطرت مليشيات خليفة حفتر عليها لساعات، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر التابع لحكومة الوفاق إن "قواتنا تمكنت من إعادة السيطرة على منطقة أبو قرين، جنوب مدينة مصراتة الإستراتيجية بعد وصول التعزيزات".

وأضاف المصدر أن "الاشتباكات الآن تدور شرقي المنطقة وأن قواتهم في طريقها لإعادة السيطرة على منطقتي وادي زمزم والقداحية".

وأشار إلى أن مليشيات حفتر تكبدت خسائر كبيرة سواء في عدد القتلى أو تدمير الآليات المسلحة في هجومها على منطقة أبو قرين.

ولفت المصدر إلى أن مليشيات حفتر هاجمت منطقة أبوقرين مسنودة بالمرتزقة من تشاد والسودان.

وفي وقت سابق الأحد، نقل حساب "عملية بركان الغضب" التابع لقوات الوفاق عبر "تويتر"، صورا قال إنها لـ"مشاهد تُظهر جانباً من خسائر مليشيات حفتر الإرهابية التي حاولت التسلل إلى أبوقرين اليوم".

وتظهر الصور وجود قتيلين اثنين بزي عسكري والسيطرة على مدرعة عسكرية، دون تفاصيل أكثر.

كما نقل الحساب ذاته، مقطع فيديو قصيرا ، قال إنه "يُظهر سيطرة قواتنا على مدرعة إماراتية تابعة لمليشيات حفتر الإرهابية التي حاولت التسلل إلى أبوقرين اليوم".

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورنا، الذي أصاب 25 شخصا في ليبيا حتى الآن، إلا أن مليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة".