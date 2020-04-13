إقليم شمال العراق يرسل معدات طبية لمناطق "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بسوريا





أعلن القيادي في تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مظلوم عبدي شاهين، الملقب بـ"مظلوم عبدي"، إرسال حكومة إقليم شمال العراق، معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا، إلى مناطق سيطرة التنظيم، شمال شرقي سوريا.



وقال عبدي، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الأحد، "كل الشكر والتقدير لرئيس الإقليم نيجرفان برازاني، على استجابته السريعة والكريمة لطلبنا في إرسال مختبرين طبيين للكشف عن فيروس كورونا وسعيه لإرسال المزيد منها".



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة إقليم شمال العراق حول ما أورده الإرهابي عبدي.



من جانبها، أفادت مصادر محلية، بأن المختبرين يرافقهما طاقم طبي من الإقليم وصلا قبل 3 أيام، إلى مدينة القامشلي (شمال شرق)، وتم تركيبهما في أحد الأبنية التابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وسط المدينة.



وشهدت العلاقات بين تنظيم "ي ب ك" الإرهابي و حكومة إقليم شمال العراق، تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث لعبت حكومة الإقليم دورا في إجراء مفاوضات بين التنظيم والمجلس الوطني الكردي السوري المعارض، وتوسطت في إعادة فتح عدد من مكاتب المجلس في مناطق سيطرة "ي ب ك".



وتأسس المجلس الوطني الكردي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في أربيل من 15 حزبا وفصيلا من أكراد سوريا، برعاية الرئيس السابق لإقليم شمال العراق مسعود البارزاني.



ومنذ تأسيسه تعرض المجلس وأعضاؤه لقمع وانتهاكات عديدة من قبل "ي ب ك"، تمثلت في حرق وإغلاق مكاتبه واعتقال واختطاف كوادره، واستخدام العنف للتصدي لمظاهرات مؤيدي المجلس.