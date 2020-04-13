تحليق كثيف للطيران العسكري الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها

سُجل تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة، فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفق مصدر رسمي.

وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن "الطيران الإسرائيلي يحلّق منذ ليل الأحد فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية".

وأوضحت أن "طائرة تجسس معادية حلقت بشكل مكثف ومتواصل، وعلى ارتفاع متوسط فوق بيروت".

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية أو الجيش اللبناني على الواقعة حتى الساعة 9:00 ت.غ.

وتتكرّر عادة وقائع اختراق الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية بين الحين والآخر، لا سيما منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في البلاد العام الماضي.