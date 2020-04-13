طعن جنديين إسرائيليين في قاعدة عسكرية

قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية 13 الخاصة، اليوم، إن جنديين إسرائيليين أصيبا مساء أمس الأحد في حادث طعن بالسكين، في قاعدة عسكرية في منطقة النقب (جنوب).



وقالت القناة الإسرائيلية إن "مشتبها به يرتدي معطفا دخل (مساء الأحد) إلى قاعدة عسكرية بالنقب، مسلحا بسكين، وأصاب بجروح طفيفة جنديين، كانا يتوليان مهمة الحراسة".



وأضافت "فرّ الجاني من المكان، فيما وصلت قوات من الجيش إلى المنطقة".



ولم توضح القناة الإسرائيلية خلفية الحادث، وعمّا إذا كان منفذ الطعن، فلسطيني أم لا.



كما لم يصدر تعقيب عن الجيش أو الشرطة الإسرائيلية عن الحادث.