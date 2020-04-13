قوات الحكومة الليبية تعلن السيطرة على مدينتين إستراتيجيتين غرب ليبيا

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، الاثنين، أنها استعادت السيطرة على مدينتي صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وصرمان (60 كلم غرب العاصمة) اللتين كانت تسيطر عليهما المليشيات الموالية للضابط المتمرد خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو في بيان إن "قواتنا سيطرت على مدينتي صبراتة وصرمان وتطارد فلول المليشيات الارهابية الهاربة".

واضاف قنونو ان "قواتنا سيطرت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ غراد و10 دبابات واليات مسلحة".

كما أكد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السيطرة على صبراتة وصرمان.

واشار السراج إلى فشل الهجوم على أبو قرين جنوب مصراتة الأحد واستعادة "السيطرة على مدننا المخطوفة في صرمان وصبراتة".

ونشرت منصات تابعة لقوات حكومة الوفاق صورا تظهر استيلاءها على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في مراكز عسكرية في مدينتي صبراتة وصرمان.

من جانبه، قال محمد القمودي وهو قائد ميداني بقوات حكومة الوفاق في تصريح لفرانس برس ان "السيطرة التامة على مدينتي صبراتة وصرمان غرب طرابلس، جاءت بعد معارك استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة بدعم جوي".

وأضاف القمودي إن "العملية العسكرية نجحت في طرد عصابات حفتر بأقل الأضرار، وتمكنت قواتنا من السيطرة على مخازن سلاخ وذخائر ضخمة تركتها قواتهم، إلى جانب السيطرة على عشرات المدرعات وناقلات الجنود والآليات والعربات المسلحة".

وختم: "حاليا نلاحق فلول حفتر جنوب صبراتة، بعد إحكام السيطرة على المدينة التي كانت تتخذها قوات حفتر غرفة عمليات لقيادة قواتها غرب طرابلس".