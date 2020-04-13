ليبيا.. قوات الحكومة تقصف غرفة عمليات لميليشيا حفتر

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الاثنين، استهداف غرفة عمليات تابعة لميليشيات خليفة حفتر، في قصف جوي لعدة مواقع بمدينة صبراتة، غربي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على حسابه بموقع فيسبوك.

على صعيد متصل، أفاد شهود عيان، باستمرار الاشتباكات بين قوات الحكومة الليبية وميليشيات حفتر، في مدينتي الزاوية وصرمان، غربي طرابلس.

وقال الشهود إن الاشتباكات سبقها سماع أصوات قصف بالمدفعية، وتحليق للطيران المسير دون معرفة تبعيته لحكومة الوفاق أم حفتر.

والأحد، أعلنت قوات الحكومة الليبية، مقتل 35 على الأقل من ميليشيات حفتر، إثر إحباط هجومها على منطقة أبو قرين، جنوب مدينة مصراتة الاستراتيجية (200 كلم شرق طرابلس).

وقال مصدر عسكري تابع للوفاق، في تصريح سابق، إن قوات الحكومة الليبية بسطت سيطرتها على منطقة أبوقرين، بعد سيطرة ميليشيات حفتر عليها لساعات، مدعومة بمرتزقة من تشاد والسودان.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب 25 شخصا في ليبيا حتى الآن، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة".

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.