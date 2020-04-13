واشنطن ترحب بتكليف رئيس المخابرات العراقية بتشكيل الحكومة

رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، بتوافق قادة العراق على تكليف رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأعرب بومبيو في بيان وزعته السفارة الأمريكية ببغداد عن تطلع واشنطن لحكومة تكافح فيروس كورونا، وتحصر السلاح بيد الدولة.

وقال بومبيو: "الولايات المتحدة تتطلع قُدمًا نحو تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة جائحة كورونا، وتجاوز المحنة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف: "يجب أن تتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة بوضع المصالح العراقية في المقام الأول، وتلبية حاجات الشعب العراقي".

ويلمح بومبيو بذلك إلى العلاقات الوطيدة بين إيران والقوى السياسية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003، خاصة في ظل اتهامات أمريكية لجماعات مسلحة عراقية مقربة من طهران بشن هجمات على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وتابع بومبيو: "نرحب بإجماع القادة السياسيين الشيعة والسنة والكرد على تشكيل الحكومة. يطالب الشعب العراقي بتحقيق إصلاح حقيقي وبقادة جديرين بالثقة. وتستحق هذه المطالب الاستجابة لها من دون عنف أو قمع".

وختم بالقول: "نقف مع الشعب العراقي من أجل تحقيق هذا المسعى، ونتطلع نحو عراق ذي سيادة ومزدهر وخالٍ من الفساد والترهيب".

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس الماضي، الكاظمي بتشكيل حكومة خلال مهلة 30 يوميًا.

ويحظى الكاظمي بدعم غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وهو ما يجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.