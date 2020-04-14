اليمن.. مقتل مدني في اشتباكات بين "الانتقالي" ومسلحين بعدن

قُتل مدني وأصيب 3، بينهم عسكري، الثلاثاء، جراء اشتباكات بين قوات مدعومة إماراتيا، ومسلحين في عدن، جنوبي اليمن.

وقال شهود عيان للأناضول إن "اشتباكات جرت بين مسلحين وقوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على خلفية شجار حول بيع نبتة القات المخدرة".

وأضاف الشهود أن "الاشتباكات خلفت قتيلا، و3 جرحى، بينهم عسكري، وفق حصيلة أولية، إضافة إلى توقيف شخصين من قبل قوات المجلس الانتقالي".

والاثنين، تراجع المجلس الانتقالي، المتحكم بزمام الأمور في محافظة عدن، عن قرار منع دخول نبتة القات المخدرة، الذي اتخذه سابقا لمواجهة فيروس كورونا.

والقات عشبة منشطة يحرص كثير من اليمنيين على تعاطيها في أوقات ما بعد الظهيرة إلى الليل.

وتعده منظمة الصحة العالمية من الأعشاب المخدرة، بسبب الآثار السلبية الناجمة عن مضغه، وتم حظره في معظم بلدان العالم.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن منذ أغسطس/آب 2019 بعد معارك ضارية ضد القوات الحكومية انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الامارات بتدبير انقلاب ثان ضدها.