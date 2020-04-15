السراج: لن نتفاوض مجدداً مع حفتر بعد جرائمه بحق الليبيين

اتهم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، خليفة حفتر بنقض تعهداته، وأكد أنه لن يتفاوض معه مجدداً على حل سياسي بسبب جرائمه.

وقال السراج، في مقابلة نشرتها صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية الأربعاء: "لن أجلس على طاولة الحوار مع حفتر بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها في حق كافة الليبيين".

وأضاف: "سعينا دائما لحل خلافاتنا عن طريق عملية سياسية، لكن حفتر تنكر لكل اتفاقية تم التوصل إليها. ليبيا لن تخضع مجددا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص".

وتابع تعليقا على الهدنة الإنسانية التي تم التوصل لها في وقت سابق مع حفتر: "وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية، وتوقعنا أن يلتزم حفتر بكلمته ولو لمرة واحدة بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا. لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا".

ولفت إلى أن حفتر بات بعد فشل هجومه "يستهدف طرابلس من دون تمييز؛ المناطق السكنية، المؤسسات المدنية، حتى المستشفى العام في وسط المدينة".

وأردف: "لكننا تمكنا من إعادة تنظيم قواتنا، وشن هجمات مضادة واستعادة العديد من المواقع، بينها غريان (100 كلم جنوب طرابلس) التي حولها حفتر إلى مقر لقيادة عملياته العسكرية".

ويأتي موقف الحكومة الليبية في وقت منيت فيه مليشيات حفتر بهزائم ساحقة في غرب العاصمة طرابلس (غرب)، شملت 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، خلال ساعات فقط الاثنين.

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.