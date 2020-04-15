العراق يفرج عن 950 سجيناً بسبب الخشية من تفشي كورونا

أصدرت السلطات العراقية، الأربعاء، قرارًا بالعفو عن 950 سجينًا، في مسعىً لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

واتخذت وزارة العدل العراقية، في وثيقة وصلت لوسائل الإعلام، قرار "العفو الخاص عن 950 معتقلا".

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات القضائية العراقية، الإفراج عن 3 آلاف و676 سجينا، في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

والثلاثاء، سجلت وزارة الصحة العراقية 22 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 1400، بينها 78 وفاة، و766 متعافيًا.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن العراق اتخاذ حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها إغلاق الحدود البرية والبحرية، وإلغاء التجمعات، وتعليق الدراسة.