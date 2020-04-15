روسيا ترفد قوات حفتر بمسلحين سوريين من مناطق المصالحات

تعتزم روسيا إرسال مقاتلين سوريين للانضمام إلى الميليشيا المرتزقة في صفوف خليفة حفتر، في ليبيا، مقابل رواتب شهرية تصل إلى ألف دولار.

وأفادت مصادر مطلعة لمراسل الأناضول، أن المقاتلين الذين سيتم إرسالهم إلى ليبيا ينتمون لما يسمى بـ"لواء النخبة"، وهو أحد الفصائل العسكرية المسلحة في محافظة القنيطرة (جنوب غرب)، التي دخلت في مصالحة مع النظام الذي استعادها بدعم روسي.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق تم مع قائد الفصيل، أبو جعفر ممتنة، الذي كان ضمن صفوف "جيش ثوار سوريا"، أحد فصائل "الجيش السوري الحر"، قبل أن ينفصل عنه ويشكل فصيلا مستقلا باسم "لواء النخبة" بدعم من إسرائيل عام 2017.

ولفتت إلى أن 300 عنصر من الفصيل وصلوا معسكر تابع لروسيا في محافظة حمص (وسط)، حيث سيخضعون لتدريبات عسكرية لوقت قصير، قبل أن يتم إرسالهم إلى ليبيا.

وفي يوليو/ تموز 2018، توصلت المعارضة السورية وروسيا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، تُسلم بموجبه المعارضة المناطق التي تسيطر عليها في محافظة القنيطرة.

ونصّ الاتفاق على أن تنتشر قوات النظام السوري في مناطق سيطرة المعارضة بالمحافظة، وتعود إلى مواقعها التي انسحبت منها بعد 2011، قرب الشريط الحدودي مع الجولان، أو ما يسمى بخط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في 1974.

وبموجب الاتفاق، خرج الآلاف من المسلحين والمدنيين إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا، وبقي فيها من اختار المصالحة وتسوية وضعه مع النظام.